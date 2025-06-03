На TransLogistica Caspian обсудили развитие мультимодальных перевозок

В рамках 22-й Каспийской международной выставки транспорта, транзита и логистики (TransLogistica Caspian) была организована панель на тему "Мультимодальные перевозки в Каспийском регионе: перспективы и вызовы в обеспечении эффективной транспортной логистики".

Как передает Day.Az, в панельных обсуждениях приняли участие заместитель директора департамента маркетинга и тарифной политики ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Натиг Расулзаде, руководитель отдела стратегического планирования и развития Бакинского международного морского торгового порта Худаяр Гасанли и главный операционный администратор ООО "ADY Express" Рашад Меджидов.

Участники отметили рост роли Азербайджана в перевозках по Среднему коридору, создание единой системы координации со странами-участницами коридора с целью оптимизации операций. Особо было подчеркнуто, что Средний коридор является стратегическим путем, свободным от санкций.

В ходе обсуждений также говорилось о том, что объем грузоперевозок, осуществляемых по железной дороге и морским путями, в ближайшие годы будет расти, и эта тенденция создаст новые возможности для экономики Азербайджана.