https://news.day.az/society/1757882.html В Ханкенди выпал град - ВИДЕО Во второй половине дня в Ханкенди и близлежащих населенных пунктах резко ухудшились погодные условия. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Отмечается, что в освобожденном городе прошел ливень, сопровождавшийся сильными порывами ветра и градом. Представляем вашему вниманию данное видео: ;
В Ханкенди выпал град - ВИДЕО
Во второй половине дня в Ханкенди и близлежащих населенных пунктах резко ухудшились погодные условия.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Отмечается, что в освобожденном городе прошел ливень, сопровождавшийся сильными порывами ветра и градом.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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