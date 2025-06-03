В Ханкенди выпал град

Во второй половине дня в Ханкенди и близлежащих населенных пунктах резко ухудшились погодные условия.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Отмечается, что в освобожденном городе прошел ливень, сопровождавшийся сильными порывами ветра и градом.

Представляем вашему вниманию данное видео:

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