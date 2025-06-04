https://news.day.az/society/1758026.html Массовая гибель рыбы в озере в Баку - ВИДЕО В поселке Мехеммеди в Баку произошел тревожный инцидент - в местном озере зафиксирована массовая гибель рыбы. Министерство сельского хозяйства Азербайджана уже начало расследование, чтобы выяснить причины происходящего. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Массовая гибель рыбы в озере в Баку - ВИДЕО
В поселке Мехеммеди в Баку произошел тревожный инцидент - в местном озере зафиксирована массовая гибель рыбы. Министерство сельского хозяйства Азербайджана уже начало расследование, чтобы выяснить причины происходящего.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Ранее сообщалось, что в Египте рыба-хирург разрезала туристке ногу.
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