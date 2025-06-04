Массовая гибель рыбы в озере в Баку

В поселке Мехеммеди в Баку произошел тревожный инцидент - в местном озере зафиксирована массовая гибель рыбы. Министерство сельского хозяйства Азербайджана уже начало расследование, чтобы выяснить причины происходящего.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео:

Ранее сообщалось, что в Египте рыба-хирург разрезала туристке ногу.