https://news.day.az/tourism/1755355.html В Египте рыба-хирург разрезала туристке ногу Туристке из России понадобилась помощь медиков после купания на одном из курортов Египта. Как передает Day.Az, об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT. Путешественница зашла в воду, но в какой-то момент почувствовала боль и, осмотревшись, заметила рыбу-хирурга.
В Египте рыба-хирург разрезала туристке ногу
Туристке из России понадобилась помощь медиков после купания на одном из курортов Египта.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.
Путешественница зашла в воду, но в какой-то момент почувствовала боль и, осмотревшись, заметила рыбу-хирурга.
Туристка обратилась к специалистам, которые зашили рану и выписали все необходимые препараты. Несмотря на это, по словам пострадавшей, нога все еще "горячая". На кадрах, которые сняла сама туристка, заметно, что пальцы на перебинтованной ноге опухли.
"Девушка планирует обратиться в стационар, чтобы избежать риска инфицирования", - сообщается в публикации.
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