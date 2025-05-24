В Египте рыба-хирург разрезала туристке ногу

Туристке из России понадобилась помощь медиков после купания на одном из курортов Египта.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Путешественница зашла в воду, но в какой-то момент почувствовала боль и, осмотревшись, заметила рыбу-хирурга.

Туристка обратилась к специалистам, которые зашили рану и выписали все необходимые препараты. Несмотря на это, по словам пострадавшей, нога все еще "горячая". На кадрах, которые сняла сама туристка, заметно, что пальцы на перебинтованной ноге опухли.

"Девушка планирует обратиться в стационар, чтобы избежать риска инфицирования", - сообщается в публикации.