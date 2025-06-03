Президент США Дональд Трамп помиловал двух дайверов из штата Флорида, осужденных за освобождение акул из снастей для промышленного рыболовства.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал CBS.

По данным журналистов, два дайвера из южной Флориды Теннер Менселл и Джон Мур были осуждены в 2022 году за кражу имущества в соответствии с морским законодательством. Их обвинили в том, что они освободили 19 акул и гигантского групера из рыболовного яруса в нескольких милях от берега. Однако в этом году Трамп помиловал их.

Ранее мы сообщали, что в Белом доме обновили официальный портрет Трампа.