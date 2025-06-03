В Белом доме обновили официальный портрет Трампа

В Белом доме официально анонсировали новый портрет президента США Дональда Трампа.

Как передает Day.Az, об этом сообщила администрация американского лидера в соцсети X.

"Только что выпущен новый официальный портрет президента", - написано в публикации.

Отмечается, что новый портрет имеет темный фон без американского флага на заднем плане. Также цвет галстука Трампа изменен с синего на красный - теперь это его фирменный стиль