https://news.day.az/world/1757780.html В Белом доме обновили официальный портрет Трампа - ВИДЕО В Белом доме официально анонсировали новый портрет президента США Дональда Трампа. Как передает Day.Az, об этом сообщила администрация американского лидера в соцсети X. "Только что выпущен новый официальный портрет президента", - написано в публикации. Отмечается, что новый портрет имеет темный фон без американского флага на заднем плане.
В Белом доме обновили официальный портрет Трампа - ВИДЕО
В Белом доме официально анонсировали новый портрет президента США Дональда Трампа.
Как передает Day.Az, об этом сообщила администрация американского лидера в соцсети X.
"Только что выпущен новый официальный портрет президента", - написано в публикации.
Отмечается, что новый портрет имеет темный фон без американского флага на заднем плане. Также цвет галстука Трампа изменен с синего на красный - теперь это его фирменный стиль
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