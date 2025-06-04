В сборной Азербайджана по футболу произошла замена

В составе юношеской сборной Азербайджана U-19 произошли изменения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на официальный сайт АФФА, защитник "Нефтчи" Гасан Махмудов пропустит сбор команды из-за травмы.

Вместо него в расположение сборной вызван игрок "Габалы" Омар Керимов.

Отметим, что учебно-тренировочный сбор команды U-19 проходит в Габале и продлится до 11 июня.