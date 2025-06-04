https://news.day.az/sport/1757922.html В сборной Азербайджана по футболу произошла замена В составе юношеской сборной Азербайджана U-19 произошли изменения. Как сообщает Day.Az со ссылкой на официальный сайт АФФА, защитник "Нефтчи" Гасан Махмудов пропустит сбор команды из-за травмы. Вместо него в расположение сборной вызван игрок "Габалы" Омар Керимов.
В сборной Азербайджана по футболу произошла замена
В составе юношеской сборной Азербайджана U-19 произошли изменения.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на официальный сайт АФФА, защитник "Нефтчи" Гасан Махмудов пропустит сбор команды из-за травмы.
Вместо него в расположение сборной вызван игрок "Габалы" Омар Керимов.
Отметим, что учебно-тренировочный сбор команды U-19 проходит в Габале и продлится до 11 июня.
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