Как армянское влияние формирует политику Франции на Южном Кавказе

В недавнем выпуске программы Baku Network "Реальный мировой порядок" ведущий Эльнур Энвероглу поговорил с главным редактором французской газеты La Gazette du Caucase Жан-Мишелем Брюном.

Как передает Day.Az, Брюн критиковал внешнюю политику Франции на Южном Кавказе, назвав ее "серией недальновидных шагов, обернутых политическим шоу и идеологической неразберихой". По его словам, раньше у Франции и Азербайджана были крепкие связи в энергетике, транспорте и сельском хозяйстве, но после Второй Карабахской войны они "развалились", что больше вредит Франции.

"Это прямой результат того, что Макрон позволил краткосрочной политике и ультраправым идеям определять внешнюю политику", - отметил Брюн.

Он подчеркнул влияние армянской диаспоры во Франции, которая "вложила много средств не только в лоббирование, но и в формирование медиа и академических кругов", что изменило общественное мнение о конфликте. В то же время мусульманская община Франции, по его словам, "не заявила о себе так громко".

Из-за этого французские компании теряют возможности участвовать в проектах по восстановлению освобожденных от оккупации территорий Азербайджана: "Лидеры бизнеса во Франции разочарованы. В эти проекты вкладываются деньги, но Франция в них не участвует, и для этого нет веских причин".

Также Брюн раскритиковал реакцию Парижа на инциденты с французскими гражданами в Азербайджане, назвав ее "символической политикой, мешающей реальной стратегии".

Тем не менее, Брюн считает, что у Макрона еще есть шанс изменить курс. "Азербайджан становится крупным энергетическим игроком и движущей силой региональной стабильности. Именно такого партнера должна искать Франция".

Он добавил, что у Парижа "еще есть шанс все исправить", но "этот шанс не будет длиться вечно". По его словам, Франции предстоит сделать выбор между политическими играми и серьезной внешней политикой.