Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

В любой войне, особенно информационной, всегда найдутся те, кто по собственной воле становится оружием в руках врага. Кто-то за деньги, кто-то ради личной обиды, кто-то просто потому, что ненавидит всё, что связано с государством и нацией. Один из таких персонажей - Вюгар Тофикоглу, человек, которому чуждо даже элементарное чувство ответственности за слово. Прикрываясь званием "журналиста" и громким названием "Hürriyet" (никак не связанным с уважаемой турецкой газетой), он систематически занимается одним и тем же делом: поливает грязью свою страну, распространяя фейки, построенные на выдумках, искажениях и цинизме.

Последние заявления В.Тофикоглу - это не просто фрагменты личной нелюбви к государству. Это прямое участие в информационно-психологической войне против Азербайджана. Его тезис о якобы "запрете на скотоводство", о "монополии Эрдогана на пастбища в Зангелане" звучит не как журналистское расследование, а как сырой, недоделанный фейк, слепленный по лекалам армянской пропаганды. Это не ошибка. Ничуть не ошибка!

По сути, "Hürriyet" Тофикоглу - это не медиа, а "ресурс", из которой охотно черпают контент те, кто мечтает представить возвращение азербайджанцев в Карабах не как историческую справедливость, а как "новую оккупацию". Его риторика ложится в сценарий враждебных центров - от подрывных НПО до иностранных редакций, работающих на заказ.

Его деятельность давно перешла грань допустимого, и молчание перед подобной ложью - это не нейтралитет, это соучастие.

Когда фейки подаются под соусом "свободы мнения", а заведомая клевета маскируется под "альтернативную точку зрения", наступает момент, когда нужно не объяснять, а разоблачать. Жёстко. По пунктам. С фактами. Потому что если не остановить ложь сегодня, завтра она будет называться историей.

Программа возвращения переселенцев в Карабахские районы - исключительно добровольная, юридически оформленная государственная программа с поддержкой международных структур. Ни один человек не может быть туда "заселён насильно". Это подтверждается официальными документами правительства и многочисленными интервью самих переселенцев.

Читал ли вообще Тофикоглу постановление правительства от 20 июля 2022 года №296 - "О реализации программы добровольного возвращения", или ежегодные отчёты Государственного комитета по делам вынужденных переселенцев? Врядь ли.

А переселенец из Агали в интервью Общественному телевидению (апрель 2024) сказал: "Мы приехали по своей воле. Нам дали дом, землю, у нас есть скот, есть рынок. Никто не запрещает заниматься животноводством".

В.Тофикоглу утвеждает, что якобы "местные жители говорят, что на освобождённых территориях запрещено заниматься скотоводством".

Явная, наглая, тупая ложь!

Нет ни одного закона, указывающего на запрет заниматься фермерством или содержать домашних животных. Более того, в официальной государственной программе развития сельского хозяйства на 2022-2026 годы прямо прописано создание инфраструктуры именно для животноводства. На освобождённых территориях формируются фермерские хозяйства, строятся скотные дворы, создаются логистические цепочки для животноводческой продукции.

Тофикоглу говорит: "Жители Агали не могут держать скот, вынуждены покупать молоко в магазинах". В селе Агали на сегодняшний день действуют десятки частных подворий, где содержатся коровы, овцы и птица. Существуют видео- и фоторепортажи с места, снятые азербайджанскими телеканалами, где фермеры рассказывают, как сами перерабатывают молоко, варят сыр и продают излишки на местном рынке. Это проверяемый, задокументированный факт, а не слухи из фейсбук-групп.

Далее В.Тофикоглу, теряя чувства совести и журналисткой этики, заявляет: "Монополия на фермерство принадлежит Эрдогану". Это уже не ложь, а чистой воды идиотизм и маразм, рассчитанный на конспирологически настроенную аудиторию. В юрисдикции Азербайджана отсутствует возможность передачи монополии на животноводство иностранному физическому лицу. Ни одна ферма в Зангеланском районе не зарегистрирована на структуры, связанные с президентом Турции. Все они - частные или кооперативные хозяйства, зарегистрированные на граждан Азербайджана. Это можно проверить по открытой базе данных юридических лиц.

... Ложь Тофикоглу становится сырьём для армянской информационной машины. Его цитируют армянские телеграм-каналы, фейсбук-страницы и блоги, подающихся как "голос Карабаха". Его фразы из серии "насильно заселяют", "нельзя держать даже курицу" - моментально становятся инструментом армянской пропаганды.

Это уже не просто фейк - это политически вредная дезинформация, подрывающая доверие к государственной политике восстановления территорий и создающая токсичный фон в международной прессе.

Тофикоглу не ссылается ни на законы, ни на статистику, ни на реальные документы. Он не делает репортажи, не выезжает на места, не берет интервью - зато смело выносит обвинения, которыми потом оперируют те, кто хочет видеть Азербайджан как "угнетателя".

Он некомпетентен, безответственен и опасен. Его действия - это не выражение мнения, а прямая помощь тем, кто ведёт информационную войну против его страны.

И пока он пишет очередной "разоблачающий пост", армянские каналы хлопают ему стоя. Только вот не за правду, а за услугу.

Один из типичных приёмов Тофикоглу - ссылки на безымянных "жителей", якобы жалующихся на тяжёлую жизнь: "Люди в Агали страдают, не могут держать даже курицу...", "Переселённые в Зангелан жалуются, что нет работы..."

Но ни одного конкретного имени, ни одного интервью, ни фото, ни видеоматериала. Почему? Потому что это выдумка. Ни один из реальных переселенцев, дававших интервью İTV, Real TV, AzTV и информационным агентствам, таких заявлений не делал. Все эти "жалобы" - не более чем фабрикация, приправленная эмоциональным давлением на аудиторию.

Тофикоглу особенно любит брать фразы официальных лиц, вырванные из комплексных докладов. Например:

"На этих территориях пока нет широких возможностей для агробизнеса", - говорит он, ссылаясь на отчёт Минэкономики.

Полная цитата в оригинале же такова: "До завершения инфраструктурных работ и расчистки минных полей в отдельных зонах временно ограничена масштабная агродеятельность. Однако локальные фермерские проекты уже реализуются в безопасных секторах".

То есть, речь идёт не о запрете, а об этапности, логистике и безопасности. Но Тофикоглу превращает это в якобы "официальный запрет", вводя публику в заблуждение.

Сравните заявления Тофикоглу и публикации армянских Телеграм-каналов:

Тофикоглу: "Людям запрещают держать скот - пастбища отдали Эрдогану"

"Zartonk Media", на следующий день: "Азербайджан передал пастбища турецким олигархам. Местных жителей выселяют и запугивают".

Один в один. Та же риторика, та же формулировка, тот же лексический шаблон. Тофикоглу стал рупором чужого текста.

Хотя согласно официальному отчёту Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана от декабря 2024 года, в Зангеланском районе действуют 14 зарегистрированных рабочих площадок, включая агропарк, комбинат по переработке молока, мебельную мастерскую, логистический центр. А уровень трудоустройства среди переселённых семей - 68% (высокий показатель для постконфликтной зоны).

По данным Агентства по развитию сельского хозяйства, в Агали к апрелю 2025 года функционируют 17 мелких и средних ферм. В Зангеланском районе зарегистрировано 2 сельскохозяйственных кооператива, получивших государственные субсидии. Личное подворное животноводство не ограничено - наоборот, стимулируется через льготные кредиты.

Заявления В.Тофикоглу вредны не только своей ложностью. Ибо они создают международную питательную среду для армянской пропаганды, которая изолирует высказывания Тофикоглу и подаёт их как "внутреннее сопротивление режиму", а также направденна на дискредитацию восстановительных усилий, когда каждое достижение - новая дорога, школа, ферма - выдается совершенно алогичным, зеркально отображенным образом.

Тофикоглу - не жертва заблуждения. Он - лжет, причем осознанно, намеренно.

А когда ложь становится осознанной - она перестаёт быть мнением. Она превращается в информационную диверсию. И потому критика в его адрес - это не реакция на "свободу слова", а элементарная защита информационного суверенитета.