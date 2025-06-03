Пощечина за пощечиной: кое-что о последствиях лицемерия Франции

Автор: Акпер Гасанов

В Баку проходит международная научная конференция "Имперское устройство: идеологии и реалии колониализма", посвященная французскому колониализму. Данное мероприятие организовано Бакинской инициативной группой. Причем, это первая международная конференция ученых, специализирующихся в области деколонизации и работающих в различных структурах ООН.

Особо подчеркну, что в научной конференции принимают участие опытные эксперты ООН в области деколонизации, известные ученые из бывших и нынешних колоний Франции, признанные специалисты в области международного права, аккредитованные в Азербайджане послы иностранных государств, а также депутаты и другие официальные лица.

Как видим, тема французского колониализма все более актуализируется, выходя на качественно новый политико-информационный уровень. И, безусловно, все это приведет к очередной истерике со стороны официального Парижа, как, впрочем, и со стороны разношерстных французских говорунов, именующихся политиками, журналистами и общественными деятелями. Сразу отмечу, что их истерика будет бессмысленной и бесполезной.

Дело в том, что Азербайджан уже доказал, что способен достигать всех поставленных исторических целей и задач вопреки планам и надеждам официального Парижа. Победа Азербайджана в 44-дневной войне, блестяще проведенная однодневная антитеррористическая операция в Карабахском экономическом регионе, полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Азербайджана - это все то, чему активно пыталась воспрепятствовать макроновская Франция.

И в этой связи считаю уместным напомнить некоторые заявления Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Например, в октябре 2020 года, во время интервью телеканалу "Аль-Арабия", глава нашего государства отметил: "Если Франция хочет самоопределения для Нагорного Карабаха, то пусть отдаст им город Марсель, почти половина жителей которого составляют армяне, позволит им провозгласить Нагорно-Карабахскую республику и предоставит независимость".

Позже, в обращении к нации 1 декабря 2020 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил: "Сенат Франции принимает резолюцию о том, чтобы Нагорный Карабах был признан. Если они вам нравятся, то, я говорил в период войны, отдайте город Марсель, измените его название, создайте им там второе государство". Эти заявления главы нашего государства активно комментировали во всем мире, они были растиражированы в ведущих мировых СМИ.

Ведь данные заявления были сделаны в блестящей и саркастической форме, чтобы подчеркнуть вмешательство Франции во внутренние дела Азербайджана и её поддержку армянской стороны в конфликте с нашей страной. Это была рапира иронии, которая ударила мощной дубиной логики и фактологии. А знаете, почему я решил напомнить про эти заявления Президента Азербайджана? Есть, как говорится, повод.

Посол США в Израиле Майк Хакаби обрушился с критикой на кампанию властей Франции по признанию палестинского государства, заявив, что Париж может "отделить часть Французской Ривьеры" для его создания.

"Если Франция действительно так решительно настроена на создание палестинского государства, то у меня есть предложение: отделить часть Французской Ривьеры и создать палестинское государство", - заявил он в интервью Fox News.

Особо отмечу, что я не даю оценок палестино-израильскому конфликту, а также отношениям между Израилем и Францией. Но совершенно очевидно, что перед нами очередной пример того, как официальному Парижу указывают на его лицемерие. Совать свой нос в чужие дела - любимая затея Макрона, привыкшего получать пощечины не только на внешнеполитической арене.

И не удивительно, что многие депутаты израильского Кнессета регулярно указывают на то, что Франция не может поучать Израиль, удерживая при этом 11 заморских территорий. И это ровно то, о чем давно и громко говорят в Азербайджане. Это то, что сегодня обсуждается на представительной конференции в Баку. И это то, что вызовет очередную бессильную и бесполезную истерику в Париже. В том самом, который давно уже не стоит мессы.