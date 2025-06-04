В Баку обнаружили пистолет и патроны

В Азербайджане продолжаются операции по выявлению незаконно хранящегося оружия - как путем оперативных мероприятий, так и через добровольную сдачу.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, в столичном районе Сабунчу. В ходе мероприятий сотрудники полиции обнаружили и изъяли пистолет, магазин и пять патронов.

По факту ведется расследование, все детали выясняются.

Ранее сообщалось, что в Гахском районе обнаружены оружие и боеприпасы.