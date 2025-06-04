https://news.day.az/society/1758012.html В Баку обнаружили пистолет и патроны В Азербайджане продолжаются операции по выявлению незаконно хранящегося оружия - как путем оперативных мероприятий, так и через добровольную сдачу. Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, в столичном районе Сабунчу. В ходе мероприятий сотрудники полиции обнаружили и изъяли пистолет, магазин и пять патронов.
В Баку обнаружили пистолет и патроны
В Азербайджане продолжаются операции по выявлению незаконно хранящегося оружия - как путем оперативных мероприятий, так и через добровольную сдачу.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, в столичном районе Сабунчу. В ходе мероприятий сотрудники полиции обнаружили и изъяли пистолет, магазин и пять патронов.
По факту ведется расследование, все детали выясняются.
Ранее сообщалось, что в Гахском районе обнаружены оружие и боеприпасы.
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