https://news.day.az/society/1751293.html В Гахском районе обнаружены оружие и боеприпасы - ФОТО В Гахском районе были найдены оружие и боеприпасы. Как передает Day.Az со ссылкой на шекинскую региональную группу пресс-службы МВД, в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении огнестрельного оружия и патронов.
В Гахском районе обнаружены оружие и боеприпасы - ФОТО
В Гахском районе были найдены оружие и боеприпасы.
Как передает Day.Az со ссылкой на шекинскую региональную группу пресс-службы МВД, в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении огнестрельного оружия и патронов.
В ходе проверки указанной территории полицейские выявили два автомата Калашникова, две обоймы, 55 патронов и одну гранату.
Кроме того, в рамках проводимых профилактических мероприятий несколько жителей района добровольно передали в полицию четыре охотничьих ружья, на которые не имелось разрешительной документации.
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