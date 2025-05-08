В Гахском районе обнаружены оружие и боеприпасы

В Гахском районе были найдены оружие и боеприпасы.

Как передает Day.Az со ссылкой на шекинскую региональную группу пресс-службы МВД, в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении огнестрельного оружия и патронов.

В ходе проверки указанной территории полицейские выявили два автомата Калашникова, две обоймы, 55 патронов и одну гранату.

Кроме того, в рамках проводимых профилактических мероприятий несколько жителей района добровольно передали в полицию четыре охотничьих ружья, на которые не имелось разрешительной документации.