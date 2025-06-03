Лачин принял международную выставку "Цвета единства"

Как сообщалось, сегодня в городе Лачин состоялась официальная церемония открытия года "Культурная столица СНГ - 2025".

В рамках этого мероприятия в Лачине открылась международная художественная выставка "Цвета единства", сообщили Day.Az в министерстве культуры Азербайджана.

Выставка призвана представить богатые образцы культуры и искусства стран СНГ, а также укрепить отношения дружбы и сотрудничества между народами. Среди художников-участников выставки Юлия Жукова из России, Кирилл Орсик из Беларуси, Бобир Вахобжанов из Узбекистана, Айып Алакунов из Казахстана, Оралбек Кабоке из Кыргызстана, Абдурахим Джаборов из Таджикистана, Вугар Алиев, Азер Абдуллаев, Эльдар Бабазаде из Азербайджана.

Выставка продемонстрировала красоту и разнообразие культурного наследия стран-участниц.

В рамках проекта под названием "Art in Action" инновационное мероприятие под названием "Цвета единства" произвело глубокое впечатление на зрителей.

Каждый художник, участвующий в этой выставке, привнес свой уникальный стиль, отобразив видение города Лачин на общем холсте. Этот коллективный процесс позволил художникам черпать вдохновение друг у друга, комбинировать различные техники. В результате получился великолепный образец искусства, в котором девять художников объединили свои навыки, чтобы создать единое произведение. Это произведение будет подарено городу Лачин в качестве сувенира с мероприятия.

Ранее мы сообщали, что в Анкаре открылась выставка Азербайджанского национального музея искусств.