В Азербайджане оштрафован ряд объектов общепита

В городе Баку оштрафованы объекты общественного питания, выбрасывающие в атмосферу отходы сверх нормы.

Как передает Day.Az, об этом заявила пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

По ее словам, в ходе мониторингов, проведенных за последнюю неделю сотрудниками Управления экологии и природных ресурсов и Группы мониторинга загрязнения окружающей среды, было установлено, что дома торжеств Mega Palace, Bəyaz Saray, Fəridə, рестораны İmperator, Kənd Qəbələ, Niaqara, Qədim Bərdə, Çinaraltı Kabab, Qoca Çinar и Lüks Dönər выбрасывают в атмосферу отходы сверх нормы.

И.Ибрагимова отметила, что в связи с выявленными фактами в отношении ответственных лиц указанных объектов составлены протоколы, и принимаются соответствующие законодательству меры для наложения штрафа на каждого в размере 2 500 манатов.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане оштрафована известная сеть супермаркетов.