В Азербайджане оштрафована известная сеть супермаркетов

Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте составило протокол об административном правонарушении в отношении ООО Araz Supermarket на основании закона "О защите прав потребителей".

Как передает Day.Az, об этом сообщили в агентстве.

Было отмечено, что компания реализовывала продукты питания по более высокой цене, чем указано на ценнике, тем самым совершив правонарушение, предусмотренное статьей 447.0.1. (обман потребителей в незначительном размере относительно стоимости товара) Кодекса Азербайджана об административных проступках.

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