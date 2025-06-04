Автокатастрофа в Таиланде

В Таиланде в результате ДТП с рейсовым автобусом два человека погибли, еще 13 пострадали.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Khaosod.

"На месте происшествия на разделительной полосе желтый пассажирский туристический автобус, следовавший по маршруту Районг - Мукдахан, с номерным знаком Чонбури, потерял управление и упал на разделительную полосу на дороге Пхеткасем на 327+100 км", - рассказали в издании.

Уточняется, что всего в автобусе было 28 человек, из которых 13 получили повреждения в результате аварии. ДТП произошло 4 июня в 04:50 по местному времени (01:50 по Баку - ред.) в провинции Прачуапкхирикхан. Полиция расследует обстоятельства произошедшего, по предварительным данным, водитель автобуса уснул за рулем.