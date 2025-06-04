Венгрия надеется на увеличение импорта газа из Азербайджана

Венгрия рассчитывает на рост поставок газа из Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом в кулуарах Бакинского энергетического форума заявил Trend заместитель государственного секретаря по энергетической политике Министерства энергетики Венгрии Марк Альфельди-Борусс.

"Мы рассматриваем все возможные пути диверсификации импорта. В настоящее время наша страна в значительной степени зависит от поставок нефти и природного газа - около 70% внутреннего потребления обеспечивается за счет импорта по газопроводу "Турецкий поток". Мы надеемся, что с помощью этого маршрута, а также за счет использования "Вертикального коридора", нам удастся нарастить объем поставок природного газа из азербайджанского региона", - отметил он.

Альфельди-Борусс напомнил, что государственная венгерская компания MVM Group в прошлом году приобрела 5-процентную долю в нефтегазовом месторождении Шахдениз.

"Надеюсь, это лишь начало сотрудничества для MVM Group, тогда как MOL Group уже пять лет ведет деятельность в этом регионе. Вчера было подписано новое соглашение о сотрудничестве с SOCAR по шельфовым проектам. Мы рассчитываем, что это станет еще одним направлением в обеспечении энергетической безопасности Венгрии в сфере нефти и газа", - добавил он.

По его словам, "Зеленый энергетический коридор" Каспий - Черное море будет обладать мощностью в 4 гигаватта, формируемой за счет ветроэнергетики Каспийского моря и гидроресурсов региона. Энергия будет передаваться в Европейский союз по подводному кабелю.

"Часть этой энергии поступит в Румынию, но весь проект завершится в Венгрии, в моей стране, с объемом 2 гигаватта. Мы надеемся, что это обеспечит высокую надежность поставок "зеленой" энергии в наш регион", - подчеркнул Марк Альфельди-Борусс.

Ранее мы сообщали, что Венгрия заинтересована в доступе к "зеленой" энергии Азербайджана.