Трамп рассказал о своем отношении к Си Цзиньпину

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему нравится председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, но он считает, что с ним "чрезвычайно сложно" договориться.

Как передает Day.Az, об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

"Мне нравится председатель КНР, всегда нравился и всегда будет нравиться, но он очень непреклонный, и с ним чрезвычайно сложно договориться", - написал Трамп.

Ранее мы сообщали, что в Вашингтоне обвинили Китай в медлительности.