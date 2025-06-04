https://news.day.az/world/1757984.html Трамп рассказал о своем отношении к Си Цзиньпину Президент США Дональд Трамп заявил, что ему нравится председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, но он считает, что с ним "чрезвычайно сложно" договориться. Как передает Day.Az, об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.
Трамп рассказал о своем отношении к Си Цзиньпину
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему нравится председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, но он считает, что с ним "чрезвычайно сложно" договориться.
Как передает Day.Az, об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.
"Мне нравится председатель КНР, всегда нравился и всегда будет нравиться, но он очень непреклонный, и с ним чрезвычайно сложно договориться", - написал Трамп.
Ранее мы сообщали, что в Вашингтоне обвинили Китай в медлительности.
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