https://news.day.az/society/1757985.html Высота волн на Каспии превысила 4 метра Обнародована фактическая погода в Азербайджане. Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, по стстоянию на 10:00 4 июня на территории Азербайджана сохраняется ветреная погода с осадками. Осадки местами наблюдаются ливневого характера.
Высота волн на Каспии превысила 4 метра
Обнародована фактическая погода в Азербайджане.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, по стстоянию на 10:00 4 июня на территории Азербайджана сохраняется ветреная погода с осадками. Осадки местами наблюдаются ливневого характера.
Местами дует северо-западный ветер, максимальная скорость которого в Баку и на Абшеронском полуострове составляет 20 м/с. Высота волны в Каспийском море достигает 4,8 метров.
Наблюдаемый на территории страны ветер постепенно стихнет сегодня со второй половины дня.
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