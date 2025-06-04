Высота волн на Каспии превысила 4 метра

Обнародована фактическая погода в Азербайджане.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, по стстоянию на 10:00 4 июня на территории Азербайджана сохраняется ветреная погода с осадками. Осадки местами наблюдаются ливневого характера.

Местами дует северо-западный ветер, максимальная скорость которого в Баку и на Абшеронском полуострове составляет 20 м/с. Высота волны в Каспийском море достигает 4,8 метров.

Наблюдаемый на территории страны ветер постепенно стихнет сегодня со второй половины дня.