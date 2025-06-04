https://news.day.az/world/1758023.html Трамп возмутился скандальными подробностями президентства Байдена Президент США Дональд Трамп назвал скандал с автоподписью экс-президента Джо Байдена одним из крупнейших в истории США. Как передает Day.Az, свой пост он разместил в соцсети Truth Social.
Трамп возмутился скандальными подробностями президентства Байдена
Президент США Дональд Трамп назвал скандал с автоподписью экс-президента Джо Байдена одним из крупнейших в истории США.
Как передает Day.Az, свой пост он разместил в соцсети Truth Social.
"За исключением сфальсифицированных президентских выборов 2020 года, автоподпись [Байдена] является крупнейшим политическим скандалом в истории США", - написал Трамп.
Ранее мы сообщали, что в конгрессе раскрыли, кто вместо Байдена управлял США.
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