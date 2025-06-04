Трамп возмутился скандальными подробностями президентства Байдена

Президент США Дональд Трамп назвал скандал с автоподписью экс-президента Джо Байдена одним из крупнейших в истории США.

Как передает Day.Az, свой пост он разместил в соцсети Truth Social.

"За исключением сфальсифицированных президентских выборов 2020 года, автоподпись [Байдена] является крупнейшим политическим скандалом в истории США", - написал Трамп.

Ранее мы сообщали, что в конгрессе раскрыли, кто вместо Байдена управлял США.