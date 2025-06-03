В конгрессе раскрыли, кто вместо Байдена управлял США

В Белом доме во время президентства Джо Байдена работала группа из четырех сотрудников, которые фактически исполняли его обязанности и подписывали документы от его имени с помощью автоматической подписи, заявил глава комитета по надзору Палаты представителей конгресса США Джеймс Комер.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru", об этом сообщает Fox News.

По его словам, среди них были экс-глава Совета по внутренней политике Нира Танден, помощница Байдена Анна Томазини, советник первой леди Энтони Бернал, а также заместитель главы Овального кабинета Эшли Уильямс.

Конгрессмен утверждает, что они были настоящим президентом США, поскольку их подписи, поставленные автопером, стояли на официальных документах.

Комер добавил, что неизвестно, был ли Байден в курсе того, какие документы были подписаны от его имени, а также контролировал ли этот процесс экс-президент США.

Ранее Трамп отреагировал на теорию о "клонах Байдена".