https://news.day.az/world/1757393.html Трамп отреагировал на теорию о «клонах Байдена» Президент США Дональд Трамп сделал репост теории о том, что его предшественник Джо Байден был заменен клонами в 2020 году. Как передает Day.Az, ссылку на соответствующую публикацию Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social. "Нет никакого Джо Байдена - казненного в 2020 году.
Трамп отреагировал на теорию о «клонах Байдена»
Президент США Дональд Трамп сделал репост теории о том, что его предшественник Джо Байден был заменен клонами в 2020 году.
Как передает Day.Az, ссылку на соответствующую публикацию Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social.
"Нет никакого Джо Байдена - казненного в 2020 году. Клоны Байдена, двойники и роботизированные бездушные безмозглые существа - вот что вы видите. Демократы не видят разницы", - утверждается в оригинальном сообщении.
Отмечается, что сам американский лидер публикацию никак не прокомментировал.
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