Трамп отреагировал на теорию о «клонах Байдена»

Президент США Дональд Трамп сделал репост теории о том, что его предшественник Джо Байден был заменен клонами в 2020 году.

Как передает Day.Az, ссылку на соответствующую публикацию Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social.

"Нет никакого Джо Байдена - казненного в 2020 году. Клоны Байдена, двойники и роботизированные бездушные безмозглые существа - вот что вы видите. Демократы не видят разницы", - утверждается в оригинальном сообщении.

Отмечается, что сам американский лидер публикацию никак не прокомментировал.

Ранее мы сообщали, что экс-врач Белого дома рассказал о болезни Байдена.