Экс-врач Белого дома рассказал о болезни Байдена

Окружение бывшего президента США Джо Байдена знало об ухудшении его состояния еще в 2019 году.

Об этом в интервью Fox News рассказал конгрессмен Ронни Джексон, который работал врачом американского лидера Дональда Трампа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю, что в 2019-2020 годах они уже знали, что у него когнитивные проблемы. Полагаю, за кулисами они обсуждали это и решили, что сохранить этот секрет сможет (лечащий врач Байдена. - прим. "Ленты.ру") Кевин О'Коннор", - отметил экс-врач Белого дома.

По мнению Ронни Джексона, О'Коннора наняли специально, поскольку окружению Байдена нужен был человек, "который помог бы им скрывать что угодно".