Сильный ветер повалил дерево в центре Баку

Сегодня в центре Баку сильный ветер повалил огромное дерево, под которое попала женщина в возрасте около 40-50 лет.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

По словам очевидцев, прохожие оперативно среагировали - собрались и своими силами вытащили пострадавшую из-под ствола. К счастью, состояние женщины не критическое.