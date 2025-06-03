https://news.day.az/society/1757902.html Сильный ветер повалил дерево в центре Баку - ВИДЕО Сегодня в центре Баку сильный ветер повалил огромное дерево, под которое попала женщина в возрасте около 40-50 лет. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. По словам очевидцев, прохожие оперативно среагировали - собрались и своими силами вытащили пострадавшую из-под ствола. К счастью, состояние женщины не критическое.
Сильный ветер повалил дерево в центре Баку - ВИДЕО
Сегодня в центре Баку сильный ветер повалил огромное дерево, под которое попала женщина в возрасте около 40-50 лет.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
По словам очевидцев, прохожие оперативно среагировали - собрались и своими силами вытащили пострадавшую из-под ствола. К счастью, состояние женщины не критическое.
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