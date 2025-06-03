Вертолёт США открыл огонь по катеру наркокартеля

Экипаж американского вертолета НН-60М ведет предупредительную стрельбу по курсу катера наркокартелей.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ранее мы сообщали, что миграционная служба США провела рейды во Флориде.