https://news.day.az/world/1757890.html Вертолёт США открыл огонь по катеру наркокартеля - ВИДЕО Экипаж американского вертолета НН-60М ведет предупредительную стрельбу по курсу катера наркокартелей. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ранее мы сообщали, что миграционная служба США провела рейды во Флориде.
Вертолёт США открыл огонь по катеру наркокартеля - ВИДЕО
Экипаж американского вертолета НН-60М ведет предупредительную стрельбу по курсу катера наркокартелей.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ранее мы сообщали, что миграционная служба США провела рейды во Флориде.
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