https://news.day.az/society/1757967.html В Баку сносят известный ресторан - ВИДЕО В Наримановском районе Баку начался демонтаж одного из известных ресторанов столицы - "Хал-Хал". Как передает Day.Az, соответствующие кадры распространились в социальных сетях. Причиной сноса стало начало масштабных строительных работ на перекрестке улиц Гасана Алиева и Ахмеда Раджабли.
В Баку сносят известный ресторан - ВИДЕО
В Наримановском районе Баку начался демонтаж одного из известных ресторанов столицы - "Хал-Хал".
Как передает Day.Az, соответствующие кадры распространились в социальных сетях.
Причиной сноса стало начало масштабных строительных работ на перекрестке улиц Гасана Алиева и Ахмеда Раджабли.
В рамках проекта запланировано упразднение существующего кольца и возведение автомобильного тоннеля, что требует освобождения территории от прежних объектов.
Следует отметить, что ранее на этом участке был также снесён ресторан "Шеки".
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