В Баку сносят известный ресторан

В Наримановском районе Баку начался демонтаж одного из известных ресторанов столицы - "Хал-Хал".

Как передает Day.Az, соответствующие кадры распространились в социальных сетях.

Причиной сноса стало начало масштабных строительных работ на перекрестке улиц Гасана Алиева и Ахмеда Раджабли.

В рамках проекта запланировано упразднение существующего кольца и возведение автомобильного тоннеля, что требует освобождения территории от прежних объектов.

Следует отметить, что ранее на этом участке был также снесён ресторан "Шеки".