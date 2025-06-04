Сотни домов сгорели в Канаде из-за лесных пожаров

Свыше 400 жилых домов сгорели в результате лесных пожаров в канадской провинции Саскачеван.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник телеканал СВС.

На данный момент в Саскачеване свои дома вынуждено покинули 9 тыс. человек, но в ближайшее время, по данным местных властей, эта цифра может вырасти до 15 тысяч.

Сильные лесные пожары сейчас также отмечены в соседних с Саскачеваном провинциях Альберта и Манитоба. Пока точных данных об уничтоженных огнем жилых домах в этих регионах не поступало, но сообщалось, что такие случаи уже фиксировались.

По последним данным, в указанных трех провинциях приказ на обязательную эвакуацию получили уже свыше 25 тысяч человек. Для перемещения жителей в том числе задействована военно-транспортная авиация. Сообщалось, что некоторые жители отказываются покидать свои дома. Отмечалось, что для их эвакуации будут привлечены сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что десятки тысяч человек эвакуированы в Канаде из-за пожаров.