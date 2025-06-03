Десятки тысяч человек эвакуированы в Канаде из-за пожаров

Уже более 25 тыс. жителей канадских провинций Альберта, Манитоба и Саскачеван были вынуждены покинуть свои дома из-за продолжающихся лесных пожаров.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CTV.

По последним данным, на территории этих регионов зафиксировано свыше 100 лесных пожаров, которые из-за жаркой и засушливой погоды пока не удается потушить. На помощь местным пожарным направлены спасатели из других регионов Канады.

Больше всего от разгула стихии пострадали жители Манитобы, где приказ на обязательную эвакуацию получили 17 тыс. человек. Сообщалось о более 100 сгоревших строений, в том числе жилых домов. Людей вывозят в том числе воздушным путем в большие города, такие как Виннипег (Манитоба) и Саскатун (Саскачеван). О жертвах информации не поступало. На прошлой неделе поступала информация, что приказ на обязательную эвакуацию получили более 20 тыс. человек.

В понедельник премьер-министр Канады Марк Карни проводит совещание с главами канадских регионов по ситуации с лесными пожарами.

Ранее сообщалось, что лесные пожары в Канаде окончательно вышли из-под контроля.