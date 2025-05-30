Лесные пожары в Канаде окончательно вышли из-под контроля.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Эвакуация объявлена в третьей провинции.

По данным Канадского межведомственного центра лесных пожаров, в четверг в Канаде было зафиксировано более 160 крупных очагов пламени, и пожарным не удалось взять ситуацию под контроль в половине упомянутых случаев.