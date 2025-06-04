https://news.day.az/incident/1757925.html Пожар в жилом доме в Сабирабаде - есть погибшие На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в частном жилом доме в селе Муган Гянджали Сабирабадского района. Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, в связи с поступившей информацией на место происшествия были направлены соответствующие спасательные силы министерства.
Пожар в жилом доме в Сабирабаде - есть погибшие
На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в частном жилом доме в селе Муган Гянджали Сабирабадского района.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, в связи с поступившей информацией на место происшествия были направлены соответствующие спасательные силы министерства.
Согласно предварительным данным, возгорание произошло в двухэтажном частном жилом доме. В ходе разведки на месте пожара были обнаружены тела четырех человек.
Пожар был потушен, близлежащие строения удалось защитить от огня.
Ранее сообщалось, что сотни домов сгорели в Канаде из-за лесных пожаров.
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