Пожар в жилом доме в Сабирабаде

На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в частном жилом доме в селе Муган Гянджали Сабирабадского района.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, в связи с поступившей информацией на место происшествия были направлены соответствующие спасательные силы министерства.

Согласно предварительным данным, возгорание произошло в двухэтажном частном жилом доме. В ходе разведки на месте пожара были обнаружены тела четырех человек.

Пожар был потушен, близлежащие строения удалось защитить от огня.

Ранее сообщалось, что сотни домов сгорели в Канаде из-за лесных пожаров.