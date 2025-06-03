Лука Модрич станет игроком «Милана»

39-летний полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич продолжит карьеру в "Милане", сообщает La Repubblica.

Как передает Day.Az, по информации источника, хорват дал свое согласие на переход и подпишет контракт с "россонери" до лета 2026 года. Переговоры находятся на продвинутой стадии. Отмечается, что Модрич с детства болеет за красно-черных.

Контракт Луки Модрича с мадридским "Реалом" истекает летом. Таким образом, подписать 39-летнего игрока можно будет в статусе свободного агента бесплатно.

Модрич выступал за "Реал" с 2012 года. За это время полузащитник выиграл с командой 28 трофеев, включая шесть кубков Лиги чемпионов. В 590 матчах за команду Лука забил 43 гола и отдал 95 результативных передач.

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