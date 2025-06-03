"Нефтчи" направил предложение аргентинскому защитнику

Продолжая трансферные усилия на сезон 2025/2026, азербайджанская футбольная команда "Нефтчи" намерена усилить свой состав новым защитником.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, "черно-белые" интересуются Лукасом Масоэро, выступающим за румынскую "Университатю".

30-летний аргентинский игрок расстался с клубом в связи с истечением контракта. Помимо "Нефтчи", Масоэро также намерены приобрести "Газиантеп", "Генджлербирлийи", "Карагюмрюк" и команды из Объединенных Арабских Эмиратов "Банияс", "Аль-Дафра".

Пока неизвестно, какое предложение он примет.

Отметим, что Лукас Масоэро, выступающий за сборную Румынии с 2023 года, сыграл 68 матчей и забил семь голов.