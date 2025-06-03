На международной конференции заявили об актуальности процесса деколонизации для ООН

Международно-правовые основы колониализма отражены в Уставе ООН, а процесс деколонизации, начавшийся с 1945 года, остается актуальным и по сей день.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил международный консультант по вопросам управления, представляющий США, Карлайл Корбин на международной научной конференции на тему "Имперская структура: идеологии и реалии колониализма".

"Первый этап процесса начался в 1946 году с составления списка несамоуправляющихся территорий. В то время в этот список добровольно были включены 74 территории, находящиеся под управлением Великобритании, США, Франции, Нидерландов, Новой Зеландии и других административных держав.

Период с 1946 по 1960 годы оценивается как "этап первоначальной адаптации". В этот период обсуждались критерии, определяющие достижение полного самоуправления, как это зафиксировано в статье 73 Главы XI Устава ООН. Некоторые территории были исключены из списка резолюциями ООН, однако в отдельных случаях, например со стороны Франции, это происходило в одностороннем порядке - как в случае с Французской Полинезией (ранее - Французская Океания).

В 1960 году ООН приняла "Декларацию о предоставлении независимости колониальным странам и народам". Параллельно с этим была принята резолюция №1541, в которой были определены принципы независимого развития, обретения независимости, воссоединения и интеграции. На основе этих принципов многие территории были включены в процесс деколонизации. Второй этап, охватывающий 1960-1990 годы, считается периодом стремительной деколонизации. Особенно в Карибском бассейне и Тихоокеанском регионе ряд территорий изменили свой статус и перешли к новому политическому этапу. Процесс деколонизации продолжается до сих пор",- добавил К.Корбин.

Ранее сообщалось, что в Баку проходит международная конференция по вопросам колониализма и имперских идеологий.