В Баку проходит международная конференция по вопросам колониализма и имперских идеологий

В Баку при организации Бакинской инициативной группы проходит международная научная конференция на тему "Имперское устройство: идеологии колониализма и реальности".

Как сообщает во вторник Day.Az, в научной конференции принимают участие опытные эксперты ООН в сфере деколонизации, известные ученые, работающие в бывших и нынешних колониях Франции, признанные специалисты в области международного права, послы зарубежных стран, аккредитованные в Азербайджане, а также депутаты.

В рамках мероприятия будет проведен углубленный научный и методологический анализ тяжелых последствий колониальной политики, методов дискриминации, применяемых в отношении народов, находившихся под гнетом колониальных государств, а также политических, экономических и культурных ограничений, лежащих в основе неоколониализма и направленных на уничтожение национальной идентичности.

Будут обсуждены препятствия, создаваемые колониальными державами на пути завершения процесса деколонизации, предусмотренного международным правом и резолюциями ООН. Участники конференции также рассмотрят возможности, предоставляемые международными организациями, механизмы их эффективного использования и пути устранения системных неравенств в рамках международных институтов.

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