В Баку продают шоколад за космическую цену

В сети распространились кадры из магазина в Баку, где стоимость шоколадной продукции варьируется от 500 до 800 манатов.

Как сообщает Day.Az, такие расценки повергли покупателей в замешательство.

Кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео:

Ранее сообщалось, что в Дубае Duty Free за месяц продал "вирусный" шоколад на $8 млн.