https://news.day.az/society/1757734.html В Баку продают шоколад за космическую цену - ВИДЕО В сети распространились кадры из магазина в Баку, где стоимость шоколадной продукции варьируется от 500 до 800 манатов.
В Баку продают шоколад за космическую цену - ВИДЕО
В сети распространились кадры из магазина в Баку, где стоимость шоколадной продукции варьируется от 500 до 800 манатов.
Как сообщает Day.Az, такие расценки повергли покупателей в замешательство.
Кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Ранее сообщалось, что в Дубае Duty Free за месяц продал "вирусный" шоколад на $8 млн.
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