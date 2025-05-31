https://news.day.az/gurmaniya/1757103.html

В Дубае Duty Free за месяц продал «вирусный» шоколад на $8 млн

Магазин беспошлинной торговли Duty Free в Дубае продал ставший "вирусным" дубайский шоколад на сумму 7,84 миллиона долларов за апрель, сообщается на сайте сети, передает Day.Az со ссылкой на Прайм. Общая сумма продаж всех товаров за прошедший месяц составила 195,4 миллиона долларов.