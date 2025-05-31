https://news.day.az/gurmaniya/1757103.html В Дубае Duty Free за месяц продал «вирусный» шоколад на $8 млн Магазин беспошлинной торговли Duty Free в Дубае продал ставший "вирусным" дубайский шоколад на сумму 7,84 миллиона долларов за апрель, сообщается на сайте сети, передает Day.Az со ссылкой на Прайм. Общая сумма продаж всех товаров за прошедший месяц составила 195,4 миллиона долларов.
В Дубае Duty Free за месяц продал «вирусный» шоколад на $8 млн
Общая сумма продаж всех товаров за прошедший месяц составила 195,4 миллиона долларов.
При этом россияне заняли вторую строчку среди самых активных покупателей, потратив в апреле 14,97 миллиона долларов, уступив лишь гражданам Индии (19,76 миллиона долларов). За россиянами следуют пассажиры из Саудовской Аравии (14,03 миллиона долларов), Китая (10,75 миллиона долларов) и Великобритании(9,92 миллиона долларов).
Самой большой популярностью у покупателей пользовались парфюмерия, спиртные напитки, табак, золото и кондитерские изделия.
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