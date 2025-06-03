Великобритания выразила готовность поддержать Азербайджан в развитии чистой энергетики

Великобритания остается приверженной намерению делиться своим опытом в области чистой энергетики с Азербайджаном.

Как сообщает Day.Az, об этом Trend сказал представитель министерства по энергетической безопасности и достижению углеродной нейтральности Великобритании.

"Поскольку Азербайджан стремится активнее использовать свои возобновляемые ресурсы, мы готовы поделиться нашим опытом перехода к экологически чистой энергетике, чтобы помочь в полной мере раскрыть потенциал страны в этой сфере, - отметил представитель ведомства. - Мы опираемся на собственный путь Великобритании к статусу лидера в области чистой энергетики, созданию качественных рабочих мест и росту экономики".

Он подчеркнул, что, основываясь на результатах прошедшей конференции COP29 в Баку, Великобритания рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с Азербайджаном в достижении цели Парижского соглашения по ограничению глобального потепления до 1,5°C и построению более устойчивого и экологичного будущего.

"Великобритания гордится партнерством с Азербайджаном, который играет ключевую роль в глобальном энергетическом переходе, - добавил собеседник агентства. - "Бакинская энергетическая неделя" - важная площадка для углубления нашего сотрудничества в области климата и энергетики".

30-я Бакинская энергетическая неделя проходит с 2 по 4 июня и объединяет мировых лидеров энергетической отрасли на крупнейшем отраслевом мероприятии региона. В этом году участие в мероприятии принимают 267 компаний из 39 стран.

Великобританию на форуме представляет Софи Уэстлейк, руководитель совместного международного энергетического подразделения министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании и министерства по энергетической безопасности и достижению углеродной нейтральности.

Ранее ACWA Power заявила о совместных проектах с Азербайджаном в области энергетики и водных ресурсов.