Пожар на шинном рынке в Баку

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о возгорании на территории "Нового шинного рынка", расположенного на проспекте Бабека в Низаминском районе столицы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте было установлено, что пожар возник в магазинах, построенных вплотную друг к другу на территории рынка, и из-за ветреной погоды имел высокий риск распространения.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание было локализовано в кратчайшие сроки, не допустив его распространения и охвата всей территории рынка.

В результате пожара огнем были охвачены горючие конструкции трех магазинов по продаже автозапчастей, общей площадью 200 кв.м., на площади 90 кв.м., а также сторожка площадью 5 кв.м. и 0,1 куб.м. деревянных поддонов, находившихся поблизости.

Прилегающие объекты, в том числе другие постройки на рынке и припаркованные автомобили, были защищены от огня.

"Министерство по чрезвычайным ситуациям вновь призывает население строго соблюдать правила пожарной безопасности в условиях сохраняющейся сильной ветреной погоды", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что десятки тысяч человек эвакуированы в Канаде из-за пожаров.