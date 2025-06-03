Вспышка церкариоза накрыла Россию - паразиты в водоёмах заползают под кожу и кусают людей.

Как передает Day.Az, "зуд купальщика" уже подтвердили в Московской, Тамбовской, Нижегородской областях и в Башкирии. Болезнь вызывают личинки гельминтов - они проникают под кожу после купания в стоячей тёплой воде, особенно если в водоёме плавают утки - они часто являются переносчиками этих личинок.

Симптомы - сыпь, волдыри, жар и невыносимый зуд. Подхватить заразу проще всего у берега, где много водорослей - там тепло, мелко и больше всего паразитов.

Медики советуют держаться подальше от мутной зелёной воды и выбирать плотные купальники - через них церкарии не пролезут. Особенно берегите детей: у них болезнь проходит тяжелее.