Азербайджан и Венгрия обсудили расширение транспортно-транзитного сотрудничества

Обсуждено расширение транспортно-транзитного сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в соцсети Х.

"В рамках 30-й Бакинской энергетической недели состоялась встреча с послом Венгрии по специальным поручениям по вопросам развития внешнеэкономического сотрудничества, председателем компании "4iG Space and Defence Technologies Plc." Геллертом Ясаи. Были обсуждены вопросы расширения сотрудничества в сферах торговли и инвестиций, транспортно-транзитного взаимодействия, создания совместных предприятий в промзонах и трансфера технологий", - отмечается в публикации министра.

Ранее мы сообщали, что Джейхун Байрамов обсудил двусторонние отношения с премьер-министром Кении.