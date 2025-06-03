Аббас Аббасов подчеркнул важность научного подхода к проблеме колониализма на конференции

Главная цель сегодняшней конференции - вывести борьбу с колониализмом на научный уровень.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в кулуарах международной научной конференции на тему "Имперская структура: идеологии и реалии колониализма" заявил журналистам исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов.

По его словам, данная тема активно обсуждалась с представителями научного сообщества, включая экспертов, работающих в структурах ООН.

"Считаю, что в будущем БИГ совместно с экспертами и представителями научных кругов, работающими в ООН, сформирует сеть для научной борьбы с колониализмом. Как известно, одной из основных текущих проблем было то, что голоса народов, находящихся под колониальным гнётом, не доходили до внимания мировой общественности в международных организациях.

Как известно, БИГ провела около десяти международных конференций в штаб-квартирах ООН. Последние статистические данные показывают, что голоса всех территорий, находящихся под колониальной зависимостью, были донесены до мировой общественности. Уже сегодня международные организации и некоторые страны выражают поддержку борьбе с колониализмом, звучат соответствующие заявления", - добавил А.Аббасов.