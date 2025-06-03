От "Контракта века" - к энерголидерству: 30 лет стратегической дальновидности Азербайджана

Автор: Лейла Таривердиева

В Баку начали работу Бакинская энергетическая неделя. В ее рамках состоялось открытие юбилейной, 30-й международной выставки "Нефть и газ Каспия" (Caspian Oil and Gas), 13-й Каспийской международной выставки Энергетика и зеленая энергия (Caspian Power) и 30-го юбилейного Бакинского энергетического форума (Baku Energy Forum).

В послании Президента Азербайджана к участникам Бакинской энергетической недели говорится, что это мероприятие стало логическим продолжением инициативы общенационального лидера Гейдара Алиева и нашим первым национальным выставочным брендом. Сегодня эта инициатива расширилась в соответствии с мировыми тенденциями и трансформировала в Бакинскую энергетическую неделю, объединяющую в себе широкий спектр вопросов, в том числе касающихся набирающей актуальность зеленой повестки.

"Это мероприятие является наглядным свидетельством успешного пути, пройденного Азербайджаном в энергетической сфере, его международного авторитета и дальновидного стратегического видения. Укрепление энергетической безопасности, диверсификация энергопоставок и устойчивое развитие зеленой энергетики сегодня входят в число ключевых приоритетов нашей страны. Проводимая в этом направлении работа еще больше укрепляет позиции Азербайджана как надежного и ответственного партнера на глобальном энергетическом рынке. Это подтверждают как масштабность мероприятия, так и его международный охват", - говорится в послании главы государства.

В 30-й раз Азербайджан собрал лидеров нефтяной индустрии со всего мира. Невзирая на охватившую планету борьбу за декарбонизацию, выставка в очередной раз доказала, что ископаемое топливо остается актуальным и неразрывно связанным с темой энергетической безопасности. Мир пока не готов отказаться от нефти и газа, и попытки ускорить процесс могут вызвать энергетический кризис, что не нужно никому, в том числе самим идеологам зеленого перехода.

За прошедшие 30 лет выставка "Нефть и газ Каспия" привлекла более 9000 компаний из 80 стран. В этом году 35 процентов участников выставки составляют новые компании. Около 70 процентов экспозиции представлены иностранными компаниями, больше половины из них это крупнейшие мировые энергетические компании, которые постоянные участвуют в бакинской выставке. В целом, в этом году в выставке принимают участие 267 компаний из 39 стран. Среди них Великобритания, Венгрия, Грузия, Австрия, Израиль, Италия, Казахстан, Китай, ОАЭ, Россия, Сингапур, США, Турция, Германия, Украина и так далее.

Все началось в мае 1994 года, когда по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева в Баку была проведена первая выставка-конференция "Нефть и газ, нефтепереработка и нефтехимия Каспия" (Caspian Oil & Gas). Мероприятие прошло в преддверии подписания "Контракта века", исторического документа, определившего энергетическую карту региона и создавшего основу для успешного экономического развития Азербайджана. Интерес к бакинской площадке возник с первых же ее шагов. В той, первой выставке приняли участие 150 компаний из 12 стран, что совсем не мало для страны, только что вышедшей из войны, с оккупированными землями, разрушенной экономикой, инфляцией в тысячу процентов и сложным внешнеполитическим окружением. Это говорило о том, что партнеры видели в сотрудничестве с Азербайджаном перспективу.

Это стало возможным благодаря дальновидности Президента Гейдара Алиева, который четко понимал, что без широкого международного сотрудничества, особенно в области энергетики, которая в то время была, пожалуй, единственной привлекательной частью нашей экономики, Азербайджан не сможет не только преодолеть трудности, но и стать по-настоящему независимой страной, сказал в своей речи на открытии юбилейной выставки Президент Ильхам Алиев. Оглядываясь назад, мы видим, что путь к независимости фактически начался именно с этого исторического момента, подчеркнул он.

Первая выставка "Нефть и газ Каспия" прошла буквально через несколько дней после подписания в Бишкеке документа о прекращении огня. Общенациональный лидер Гейдар Алиев принял решение заключить перемирие с Арменией, потому что умел видеть перспективу и знал, что развитие и усиление страны будет возможным только в условиях мира и стабилизации ситуации в республике. Это было трудное и болезненное решение, но иначе было невозможно. Чтобы встать на ноги и восстановить справедливость, Азербайджану требовалось время, сильная экономика, надежный финансовый и дипломатический тыл. Всего этого ему удалось достичь, и все произошло именно так, как рассчитывал общенациональный лидер.

Выступая на открытии первой нефтегазовой выставки перед аудиторией, в которой присутствовали руководители крупных компаний и высокопоставленные государственные деятели США, Великобритании, Турции, России, Ирана и других стран, Гейдар Алиев сказал: "Наши шаги, направленные на сотрудничество с западными нефтяными компаниями, имеют аспект и экономический, и политический. Мы уверены, что именно на основе этих принципов будет осуществляться дальнейшее сотрудничество Азербайджана, его Государственной нефтяной компании с западными партнерами".

После того, как спустя четыре месяца был подписан "Контракт века", всем стало ясно, что Азербайджан победил в противостоянии с недругами. Хотя его территории были оккупированы, экономика разрушена, все поняли - Баку успешно сыграл на опережение.

"Контрактом века", по словам Президента Ильхама Алиева, фактически изменил всю геополитическую и геоэкономическую ситуацию в регионе. Глава государства подчеркнул в своей речи, что сегодня Азербайджан - страна со стабильной политической системой и с развивающейся, самодостаточной экономикой. Наш внешний долг составляет менее 7 процентов ВВП, а наши финансовые резервы превышают наш внешний долг в 14 раз.

Но в 1994 году до сегодняшних успехов было еще далеко. Тот год стал началом большого пути. Выставка "Нефть и газ Каспия" позволила всем заинтересованным сторонам увидеть реальные возможности Азербайджана. Многие тогда, можно сказать, впервые открыли для себя эту южно-кавказскую страну. Азербайджан показал, что открыт для интеграции в мировую экономику и, как говорил Гейдар Алиев, готов сотрудничать с любой страной и компанией, заинтересованной в нашей стране.

1994 год стал судьбоносным для Азербайджана. Страна определяла пути дальнейшего развития, и выбор этот должен был быть четким и однозначным, так как от этого зависела судьба независимости Азербайджана. Хотя страна имела огромные подземные богатства, для их освоения у нее не было средств, и требовалось привлечение инвесторов. При этом было очень важно не впасть в зависимость, не продать свои недра (как это часто происходит со странами, оказавшимися в тяжелой ситуации), а поставить их богатства на службу национальным интересам. Поставленные цели оправдали себя. За 30 лет в нефтегазовый сектор страны было вложено больше 100 миллиардов долларов. В последние два года объем иностранных инвестиций начал падать в связи с зеленой повесткой, продвигаемой в Европе, тем не менее, интерес к азербайджанскому газа растет. Если во время Бакинской энергетической недели прошлого года Президент Азербайджана говорил о поставках азербайджанского газа в 8 стран, то в этот раз он сообщил участникам уже о 12 импортерах каспийского голубого топлива. И это не конец, потому что обсуждения с рядом стран продолжаются. На сегодня Азербайджан стал лидером в плане географического охвата трубопроводным газом.

"Когда энергетические ресурсы управляются должным образом, когда сотрудничество между инвесторами, принимающей страной, транзитерами, фактически таково, каким является здесь, тогда вы достигаете успеха. Это беспроигрышная ситуация, и мы всегда очень внимательно смотрели на баланс интересов между производителями, транзитерами и потребителями. Я думаю, что это очень важный фактор для будущего энергетического сотрудничества", - сказал Ильхам Алиев, выступая на открытии Caspian Oil and Gas.

В 2024 году Азербайджан экспортировал 25 миллиардов кубометров газа. Если все пойдет так, как планирует Баку, то к 2030 году страна сможет добывать дополнительно 8 миллиардов кубометров.

Тема возобновляемых источников энергии гармонично соседствует с обсуждениями вокруг ископаемого топлива. Тут нет никаких противоречий. Тема ВИЭ появилась в программе сравнительно недавно, однако Азербайджану и здесь уже есть, что сказать и показать. За последние несколько лет в стране были реализованы крупные проекты, связанные с использованием солнечной и ветровой энергии, с ведущими зарубежными партнерами рассматриваются перспективы морской ветроэнергетики. Очень показательным является объявление Президентом Ильхамом Алиевым освобожденных территорий зоной зеленой энергетики. Уже реализованные Азербайджаном инициативы, как отмечает в своем послании участникам Бакинской энергетической недели глава государства, отражают наше ответственное отношение к охране окружающей среды и наши претензии на лидерство в энергетическом секторе.

Азербайджан поставил амбициозную цель в сфере декарбонизации и планомерно движется к ней, опираясь на опыт крупных зарубежных компаний. Успешно продвигаться в этом направлении ему помогают возможности, полученные благодаря эффективной нефтяной стратегии. Противоречия между наращиванием нефтегазодобычи и набирающим силу "зеленым" трендом на самом деле не существует, если добывающая страна ответственно относится к своей задаче. В Баку к теме зеленого перехода всегда относились ответственно и прагматично, не делая резких движений и не занимаясь популизмом с целью получить одобрение от кого бы то ни было.

В своей речи на открытии выставки Президент Ильхам Алиев сказал: "Я понимаю, что как президенту COP29, возможно, сейчас неуместно много говорить о нефти и газе, но наша повестка дня в отношении COP29 была очень прагматичной. Она была далека от популизма и ложных нарративов. Она была основана на прагматических расчетах спроса стран на ископаемое топливо.

И мы видим, что происходит в некоторых странах, когда не соблюдается баланс между ископаемым топливом и зеленой энергией. Это становится причиной отключений электроэнергии, энергетического коллапса и может привести к гораздо более сложным последствиям. Поэтому я считаю правильной политикой сохранение баланса и отказ от следования веяниям времени, которые иногда диктуют наши шаги".

Кстати, в рамках нынешней Бакинской энергетической недели были подписаны документы, предусматривающие реализацию трех проектов в сфере солнечной энергетики общей мощностью 200 мегаватт, а также сотрудничество в области зеленой энергетики между Минэнерго Азербайджана и компаниями China Energy Engineering Corporation Limited и Maire Tecnimont S.p.A. Были также заключены договора с ОАО "Norm" о строительстве солнечных электростанций в Джебраиле.

Свои обязательства перед спасением планеты и партнерами Азербайджан добросовестно выполняет. К 2030 году страна планирует производить 6,5 гигаватт возобновляемой энергии, что составит более 35 процентов от общего объема мощностей. Республика обладает потенциалом зеленой энергии, который позволяет ей обеспечить не только себя, но и своих партнеров в рамках международных проектов. Кроме того, рост производства зеленой энергии позволит высвободить значительные объемы газа, которые пойдут на экспорт и принесут стране дополнительные доходы.

Бакинская энергетическая неделя только начала работу. У нее обширная программа. и самое интересное еще впереди.