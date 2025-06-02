SOCAR и Gran Tierra Energy заключили меморандум

В рамках Бакинской энергетической недели подписан Меморандум о взаимопонимании между SOCAR и компанией Gran Tierra Energy Inc.

Об этом в понедельник сообщили Day.Az в SOCAR.

Согласно информации, документ предусматривает проведение совместных исследований в целях технико-экономической оценки проекта по разведке, разработке и добыче углеводородного потенциала в районе Губы-Прикаспия.

В то же время компания "Gran Tierra Energy Inc." проведёт анализ имеющейся геологической и технической информации по проекту, а также логистического и инфраструктурного потенциала. После согласования программы геологоразведочных работ и основных коммерческих условий будут вестись работы по подписанию Соглашения о разделе доли в продукции.

Отметим, что международная энергетическая компания "Gran Tierra Energy Inc.", головной офис которой расположен в городе Калгари (Канада), занимается в настоящее время разведкой и добычей нефти и природного газа в Канаде, Колумбии и Эквадоре.