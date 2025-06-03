Правительство Нидерландов уйдет в отставку

Премьер-министр Нидерландов объявил, что правительство страны уходит в отставку.

Как передает Day.Az, трансляция его выступления велась в соцсети Х.

"С уходом [из правящей коалиции] Партии свободы (PVV) в палате представителей недостаточно поддержки для этого правительства", - заявил Схоф.

Премьер добавил, что намерен обратиться к королю Нидерландов Виллему-Александру по поводу отставки министров из PVV. По словам Схофа, остальные министры продолжат свою работу в качестве временного правительства.

Ранее мы сообщали, что здание Еврокомиссии эвакуировали.