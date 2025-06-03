https://news.day.az/world/1757871.html Правительство Нидерландов уйдет в отставку Премьер-министр Нидерландов объявил, что правительство страны уходит в отставку. Как передает Day.Az, трансляция его выступления велась в соцсети Х. "С уходом [из правящей коалиции] Партии свободы (PVV) в палате представителей недостаточно поддержки для этого правительства", - заявил Схоф.
Правительство Нидерландов уйдет в отставку
Премьер-министр Нидерландов объявил, что правительство страны уходит в отставку.
Как передает Day.Az, трансляция его выступления велась в соцсети Х.
"С уходом [из правящей коалиции] Партии свободы (PVV) в палате представителей недостаточно поддержки для этого правительства", - заявил Схоф.
Премьер добавил, что намерен обратиться к королю Нидерландов Виллему-Александру по поводу отставки министров из PVV. По словам Схофа, остальные министры продолжат свою работу в качестве временного правительства.
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