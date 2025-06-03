Здание Еврокомиссии эвакуировали

Правоохранительные органы эвакуировали здание Европейской комиссии (ЕК) и перекрыли главную дорогу в Европейском квартале Брюсселя после обнаружения в этом районе подозрительного пакета.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Politico.

Как отмечает издание, в 13:55 по местному времени сотрудники Еврокомиссии получили сообщения с таким содержанием: "Вмешательство полиции. Подозрительный предмет перед Loi 65. Держитесь подальше от окон. Избегайте этого района".

Также было перекрыто движение транспорта на оживленной улице Рю де ла Луа, главной магистрали, проходящей через Европейский квартал Брюсселя недалеко от штаб-квартиры Европейской комиссии в Берлемоне. Движение было восстановлено в было 14:20, когда сотрудники ЕК получили сообщения о нормализации ситуации в районе.

"Пока правоохранительные органы проводили расследование, улица была оцеплена полицейскими и пожарными машинами, а здание Copernicus, где располагается цифровой отдел Еврокомиссии DG CONNECT, было эвакуировано сотрудниками полиции", - говорится в материале.