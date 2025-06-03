Проходит первое пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса
Началось первое пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
Как сообщает во вторник Day.Az, в повестку дня заседания входят 7 нижеприведенных вопросов.
1. Законопроект Азербайджанской Республики "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики за 2024 год" (первое чтение);
2. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Лесной кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, Градостроительный и строительный кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "Об исполнении" и "О государственном реестре недвижимого имущества";
3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц" (второе чтение);
4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Земельный кодекс Азербайджанской Республики, Гражданско-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О нотариате" и "Об исполнении" (второе чтение);
5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О прожиточном минимуме" (второе чтение);
6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О хлопководстве" (второе чтение);
7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О рынке ценных бумаг" (второе чтение).
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