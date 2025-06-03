В городе Лачин состоялась торжественная церемония открытия года "Культурная столица СНГ - 2025", организованная министерством культуры Азербайджана и Специальным представительством Президента Азербайджана в Лачинском районе, сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства.

В церемонии открытия приняли участие глава отдела по гуманитарной политике, диаспоре, мультикультурализму и религиозным вопросам Администрации Президента Фарах Алиева, министр культуры Адиль Керимли, специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, заместитель генерального секретаря СНГ Нурлан Сейтимов, специальный представитель Президента Азербайджана в Лачинском районе Масим Мамедов, председатель комитета по культуре Милли Меджлиса и председатель правления Межгосударственного гуманитарного фонда СНГ Полад Бюльбюльоглу, а также официальные лица из стран - членов СНГ, представители культуры, науки и СМИ.

Министр культуры Адиль Керимли, выступая на мероприятии, поприветствовал участников. Он отметил, что в соответствии с решением Совета по гуманитарному сотрудничеству СНГ от 8 октября 2024 года, город Лачин был объявлен "культурной столицей" Содружества. По его словам, в связи с этим был подготовлен обширный план мероприятий. "Это решение имеет для нас большое социально-культурное значение и является ярким проявлением поддержки и солидарности международного сообщества в процессе культурного и экономического возрождения освобождённых от оккупации территорий Азербайджана", - подчеркнул министр.

Также было отмечено, что под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева на всех освобождённых территориях, в том числе в Лачинском районе, активно ведутся масштабные восстановительные и строительные работы. Особое внимание уделяется восстановлению историко-культурного наследия, разрушенного и разграбленного во время оккупации.

С речами также выступили заместитель генерального секретаря СНГ Нурлан Сейтимов, председатель комитета по культуре Милли Меджлиса и глава Межгосударственного гуманитарного фонда СНГ Полад Бюльбюльоглу, специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и специальный представитель Президента Азербайджана в Лачинском районе Масим Мамедов.

Михаил Швыдкой вручил Масиму Мамедову сертификат о присвоении городу Лачин статуса "Культурной столицы СНГ".

Затем был продемонстрирован видеоролик, посвящённый Лачину. В видео показаны кадры разрушений, совершенных в городе в период его оккупации, а также кадры восстановительных и строительных работ, проведённых после освобождения района.

В завершение церемонии открытия были представлены музыкальные номера.