https://news.day.az/world/1757774.html В Китае упал метеор - ВИДЕО Падение метеора осветило небо над китайским городом Гуандун. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
В Китае упал метеор - ВИДЕО
Падение метеора осветило небо над китайским городом Гуандун.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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