https://news.day.az/world/1757740.html Британия захотела усилить ядерное присутствие в Европе Великобритания рассматривает возможность усиления своей роли в рамках ядерного сдерживания НАТО. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. "Великобритания намерена усилить свою роль в ядерном сдерживании НАТО на фоне сомнений в приверженности США альянсу", - сказано в сообщении.
Британия захотела усилить ядерное присутствие в Европе
Великобритания рассматривает возможность усиления своей роли в рамках ядерного сдерживания НАТО. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Великобритания намерена усилить свою роль в ядерном сдерживании НАТО на фоне сомнений в приверженности США альянсу", - сказано в сообщении.
Источник агентства подчеркнул, что в Лондоне обсуждаются в том числе сценарии размещения ядерного вооружения на британских истребителях.
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