Британия захотела усилить ядерное присутствие в Европе

Великобритания рассматривает возможность усиления своей роли в рамках ядерного сдерживания НАТО. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Великобритания намерена усилить свою роль в ядерном сдерживании НАТО на фоне сомнений в приверженности США альянсу", - сказано в сообщении.

Источник агентства подчеркнул, что в Лондоне обсуждаются в том числе сценарии размещения ядерного вооружения на британских истребителях.