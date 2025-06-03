Китайская зарядная техника может появиться в Азербайджане

Китайская компания Infypower планирует вывести свою продукцию на азербайджанский рынок.

Об этом во вторник заявил Trend менеджер по продажам компании Мартин Мо в кулуарах 30-й юбилейной Бакинской энергетической недели (Baku Energy Week), передает Day.Az.

"Shenzhen Infypower - это высокотехнологичная китайская компания, предлагающая передовые решения в области силовой электроники для электрического транспорта и возобновляемых источников энергии. Основанная в 2014 году, она специализируется на модулях зарядки для электромобилей, системах накопления энергии (ESS), двунаправленных преобразователях (bidirectional converters), а также технологиях V2G (Vehicle-to-Grid). Мы производим все типы устройств для быстрой DC-зарядки", - сказал он.

Представитель компании также рассказал о возможностях потенциального сотрудничества с Азербайджаном.

"Мы впервые участвуем в Бакинской энергетической неделе. Как видно на нашем стенде, мы производим зарядные устройства высокой мощности, которые позволяют в кратчайшие сроки заряжать все виды электротранспорта.

Это обеспечивает удобство для водителей и идеально подходит для продолжения пути без длительных остановок.

Например, вы заходите в какой-либо магазин на 15-20 минут за покупками, и за это время ваш электромобиль полностью заряжается и готов продолжить путь.

Таким образом, мы планируем представить в Азербайджане зарядные устройства для электромобилей, включая устройства высокой мощности.

Мы стремимся продвигать нашу продукцию и развивать бизнес в Азербайджане, поскольку считаем этот рынок достаточно перспективным. В стране реализуются инициативы и проводится политика в области "зелёной" энергетики. Именно это, по сути, и стало основной причиной нашего участия в выставке",- добавил он.